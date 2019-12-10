1.威剛(3260)：11月營收創14個月來新高，昨自營商續進、外資轉買超，支撐早盤股價逆漲逾3.5%。

2.久元(6261)：11月營收月增10.90%、年增15.49%，外資連日買超，今早股價續漲逾3.5%，登4個月來高位。

3.台積電(2330)：昨外資轉賣超，加上昨夜ADR收跌0.87%，今早多頭休憩，股價回落至約315元整理。

4.聯電(2303)：11月營收登史上第三高，Q4出貨暢旺，達成財測無虞，昨外資賣超縮手、本土法人擴大買超，推升早盤股價逆漲約1.2%。

5.大成鋼(2027)：11月營收月減23.91%、年增減18.88%，昨外資轉賣超，衝擊早盤股價跌逾3.5%，失守5日線、月線。

6.裕隆(2201)：11月營收月增10.25%、年增0.79%，早盤帶量逆漲逾2%，一舉躍過5日線、月線。

7.英利-KY(2239)：11月營收創新高，月增41.61%、年增16.46%，昨外資轉買超，激勵早盤股價逆漲逾2.7%，躍過5日線、月線。

8.中化生(1762)：11月營收月增6.38%、年增23.90%，早盤不理外資持續賣超，股價強彈逾3%，躍過5日線、月線。

9.國光生(4142)：公費四價流感疫苗出貨，11月營收加溫、年增34%，帶動早盤股價漲逾1.5%，收復5日線、挑戰月線。

10.東訊(2321)：多頭反撲，今早跳空漲停鎖死，漲停排隊買單仍逾百張。

11.弘塑(3131)：11月營收為2.14億元，年增94.23%，成長近翻倍，股價大漲3%。

12.信紘科(6667)：挾半導體大廠資本支出大增利多，高檔整理結束，今早跳上90元，漲幅逾7%。

13.國揚(2505)：11月營收較去年同期激增近90倍，明年還有大案入帳，早盤勁揚4%續創高。

14.雲品(2748)：年節餐飲旺季+擴大餐飲布局+股價低檔，今早拚回50元。

15.福貞-KY(8411)：11月合併營收年增近三成，且明年產業景氣樂觀看待，反彈格局持續，上漲2%。

16.和潤(6592)：蜜月行情結束，開低走低，一度來到93元。

17.鈊象(3293)：11月營收創歷史次高，稅前EPS 3.95元，反彈路上續創波段高點，一度逼近390元。

18.力山(1515)：11月合併營收6.41億元，年減33.36%，早盤摔下5日線，險守平盤。

19.億泰(1616)：11月合併營收月增23.65%、年增58.92%，早盤觸及漲停，一度攀上今年以來新高。

20.合機(1618)：多頭延續昨日氣勢，早盤挾量2000餘張，再跳漲逾3%，挑戰10元新高。

21.國泰金(2882)：前11月稅後純益590億元，全年上看600億元，勇闖歷史新高，EPS 4.4元，三大法人昨回頭買超876張，早盤逆勢小漲。

22.正峰新(1538)：11月營收2651萬元，月增6.01%，早盤亮燈漲停。

23.富邦金(2881)：前11月EPS 5.46元，暫居金控EPS獲利王寶座，三大法人昨加碼買超2517張，早盤在平盤上下震盪，相對大盤抗跌。

24.新興(2605)：上月營收月增64.98%、年增54.02%，前11月營收年增11.66%，早盤帶量強漲近5.5%，突破季線、半年線。

25.喬鼎(3057)：11月營收雙增逾26%，挾量衝上6.9元漲停。

26.旺宏(2337)：奪華為、日韓5G基地台訂單，外資連3日買超力挺，早盤反彈漲逾2.5%，創36.45元再刷新波段高價。

27.神達(3706)：營收連3個月雙成長，推升股價走揚近2%。

28.世芯-KY(3661)：獲新專案訂單 外資首評目標價上看290元，晨盤上攻近5.5%，登244.5元之波段新高價。

29.動力-KY(6591)：新顯卡出貨助陣，連四月營收站穩億元，早盤衝漲逾4.5%。

30.友達(2409)：大摩看好面板價明年反彈，升評並調高目標價至11元，三大法人昨同步買超74744張，股價漲1%。

31.宣德(5457)：立訊牽線，打入AirPods Pro供應鏈，強化垂直整合，跨入系統組裝領域，明年動能看增，昨日三大法人同步買超4113張，股價漲3.44%。

32.台表科(6278)：受惠美光擴大釋出DRAM組裝訂單，加上貿易戰轉單效應，明年業績看俏，股價漲3.24%。

33.倉和(6538)：11月營收1億7688萬元創新高，月增16.61%，年增85.72%，股價漲4.24%。

34.彩晶(6116)：Q3是唯一獲利的面板廠，11月合併營收年增31.6%，外資和自營商連買2日，股價漲6.86%。

35.正崴(2392)：營運經內部調整逐步恢復常軌，2020年多項新品陸續開花結果，獲利動能將連帶推升，股價漲2.17%。

36.新日興(3376)：蘋果真無線藍牙耳機(TWS)無線充電盒訂單挹注，法人預估，Q4業績可望季增逾2成，創歷史新高，明年營收成長逾25%，獲利逾一個股本，股價漲2.46%。

37.晶技(3042)：5G帶動手機及網通相關石英元件需求強勁，第4季淡季不淡，明年更佳，三大法人昨同步買超1818張，股價漲5.45%。

(時報資訊)