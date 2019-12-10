隨著FinTech金融科技浪潮興起，過去透過券商、銀行等傳統管道投資的方法，早已無法滿足新一代投資人，面對瞬息萬變的全球市場波動與全世界各類型的多元投資商品，在金融科技領域具領先地位的eToro於2007年率先推出一站式多元投資平台，讓投資人能夠輕鬆配置多樣化資產，本次eToro特別來台參與「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」，推廣一站式投資的全方位服務。

為期兩天的「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」圓滿落幕，集結13國240家參展單位，透過國內外金融、科技與新創業者齊聚一堂的機會，打造台灣最大金融科技創新交流平台，首次來台參與金融科技類大展的eToro，主要提供投資人能夠輕鬆配置多樣化資產的一站式投資平台，目前可供交易的金融資產超過千種，包括大宗商品、外匯、指數、股票、ETF及加密貨幣，只要一個帳戶就能觸及全球的投資機會，引領全球投資新主流。

eToro成立於2007年，是最早提供社交投資的平台之一，本次來台參展的eToro首席分析師馬淳一表示「投資不應該是孤獨的閉門造車，而應該利用社交共享訊息的特性，為交易提供更多、更有價值、更準確的資訊。」而eToro所開發的「複製跟單」投資功能，能讓用戶可以一鍵複製平台上其他優秀交易者的投資策略，目前在eToro的投資平台可與全球超過1200萬來自140多個國家或區域的用戶進行溝通交流，分享市場訊息和投資心法。

在平台上也將「明星投資者」分成四個等級，最高等級的明星投資者除了每個月可獲得eToro提供的1,000美元報酬，還可獲得年度管理資產規模2%紅利獎金，近期最受人矚目的是來自法國的明星投資者，創下35個月連續獲利的好成績，受到許多用戶推崇，多次來台推廣eToro平台的馬淳一提到，台灣的年輕人非常有衝勁與好奇心，對於新型態的投資平台接受度高，目前用戶成長非常快速，平台內也有近二十位台灣明星投資者，並持續增加中。

金融科技浪潮正在快速地改變過往的金融生態，無論是純網銀的出現、AI 技術的應用，甚至是新興的「社交投資」。eToro的願景是開放全球市場，讓每個人都能以簡單透明的方式進行交易和投資，透過多元的資產配置，讓投資人達到追漲抗跌的效果，不用再侷限於台股等有限的交易標的。同時滿足資產配置多元、資金安全監管、操作介面簡單及跟著高手輕鬆下單四大優勢，即使不用花腦筋看財報也可通過交易高手洞悉產業前景，一站就能投資全世界。

(工商 )