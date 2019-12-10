迎戰雙12，松果購物「1212年終盛典」自12/3起開跑，挑戰比雙11「更多品項」、「更殺優惠」、「更豐富好康」策略奏效，雙12檔期開跑買氣除了更勝上月雙11同期之外，較去年雙12檔期表現也有大幅躍進，首週交易額年成長達105%，瞄準新高紀錄持續衝刺買氣。

舒肥雞胸日銷萬片蟬聯銷售冠軍 防寒商品銷量攀升 高單話題品衝買氣比夯松果購物公布開跑至今首週熱銷商品，【野人舒食】-高蛋白舒肥雞胸(185±5g )單日銷量就突破萬片，再度蟬聯冠軍寶座。

此外整體來看，雙12熱賣商品主要受到氣溫影響顯著，直接挹注暖商機爆發，其中保暖服飾、寢具、家電買氣都很旺，去年冬季熱銷冠軍的「防寒防風機能長褲」在近一周銷量大幅增加2.7倍，一舉搶進全站TOP5，【日虎】自動滾輪泡腳機也受到氣溫挹注，雙12開跑至今買氣增83%。

除此之外，由於雙12時間點通常都是尾牙大量採購或是年末除舊佈新更換家電的時間，大量採購及3C家電也會成為熱門搶購品項，特別是當年度的熱銷話題品項在大檔加持下買氣會特別旺，以今年來說iPhone新機、Nintendo Switch、AirPods、Switch健身環等話題品都紛紛搶進熱搜榜，iPhone 11 Pro Max 256g近一周訂單量成長2.5倍，Dyson Cyclone V10加強版吸塵器買氣也高居不下，週銷量成長高達4.9倍，超級夯品Nintendo Switch不僅主機熱銷之外，搭配健身環的組合更是一上架就狂銷，近一周買氣亦增加1.6倍，話題推動買氣銷量直線攀升，強力挹注12月交易額表現衝高。

7大時段搶購 dyson v8、AirPods 2、iphone11破盤殺 加碼大缺貨「健身環」5折優惠松果購物掌握消費趨勢並經由大數據精選特殺商品推動買氣，今年雙12檔期挑戰比雙11「更多品項」、「更殺優惠」，特於12/12當天再加碼7個時段整點開搶，自00:00、10:00、13:00、15:00、18:00、21:00、22:00點將陸續推出Dyson HD02 吹風機、小米掃拖地機器人1C、小米手環4、Dyson V8 Animal(五吸頭)、AirPods 2(有線充電)等夯品激殺搶購價，同時透過雙11數據顯示於18:00後的下班時間交易額貢獻超過全日的50%，因此12/12 18:00陸續再推話題超夯品拚買氣，12/12 18:00加碼推「Nintendo Switch《健身環大冒險》+ 電續加強主機」限量12,122元，原價4,980元的「Nintendo Switch《健身環大冒險》」更直破半價僅要2,499元的超低搶購價；12/12 22:00再祭iPhone 11 128G下殺4.5折只要12,121元，全力衝刺搶攻年終購物潮。

(工商 )