網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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國民黨總統候選人韓國瑜公開呼籲民調唯一支持蔡英文後，兩人民調越差越大！對此，韓國瑜表示，這招一出，就廢了民進黨想操弄民調的一隻手。但網友注意到，一旁主持節目的資深媒體人趙少康聽到韓國瑜這番話臉色都變了！

對於假民調議題，韓國瑜在政論節目《少康戰情室》上表示，外行看熱鬧，內行看門道，今天外行人就看民調的數字覺得很熱鬧，「其實我們內行人一看這就是做假民調」！

韓國瑜直言，民進黨知道自己拿不出執政成績單，如果今天民進黨拿出成績單，就不需要用奧步，所以才拿兩個武器在手上，右手是抹黑造謠，左手是假民調，使得老百姓才會覺得他民調越來越低。現在他把民進黨的左手斬斷，沒有假民調，民進黨只剩下抹黑他的招式而已，他要呼籲台灣人民要看清楚民進黨真面目，也請民進黨拿出執政成績出來，可是民進黨就是拿不出來，只好一直抹黑他。

此時，許多網友注意到一旁的趙少康臉色一直不好看，網友isaluku就在批踢踢發文表示，趙少康在旁邊聽的臉都變了，冷冷插進一句:「你們有沒有評估過這樣子做下去效果怎樣，韓粉聽你的話的，有多少」？韓繼續說，「我們當天就有5%-6%轉向就不表態了，立刻就開始蓋牌了…」。

該網友看到這樣情景，同情的說「恩，趙少康你辛苦了」！底下網友也表示，「我真的笑到不行」、「趙是很早利用民調來研判政治情勢的政治人」、「在媒體人面前說假民調，哈哈」、「趙是應該吐血，遙想當年.....」！

(中時電子報)