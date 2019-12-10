賴清德為賴品妤站台 籲民眾明年出來投票 10:352019/12/10 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨副總統候選人賴清德10日上午到汐止忠順廟參拜，同時為立委候選人賴品妤站台。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨副總統候選人賴清德10日上午來到汐止忠順廟參拜，同時為民進黨新北市立委候選人賴品妤站台。賴清德呼籲，民眾明年一定要出來投票，讓賴品妤當選，讓民進黨立法院過半。 賴清德提到，現在要栽培新的一代，就是賴品妤這樣的年輕人，並且要要守護民主，台灣不能變成下一個香港。 賴清德說，到忠順廟裡面就看到前總統陳水扁、李登輝、現任總統蔡英文的匾額，我們的心都是希望台灣越來越好。 (中時 ) #2020大選 #賴清德 #賴品妤 #台灣 #汐止 #立法院 #七星區 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜點名「被網軍霸凌三兄弟」 賴清德回應了 05:482019/12/06 政治 新黨：明年入立法院將先推反網路霸凌法 11:162019/12/06 政治 「被網軍霸凌三兄弟」 賴：很難跟韓稱兄道弟 17:582019/12/06 政治 替江永昌輔選 賴清德：立法院要過半 18:242019/12/06 政治 小英、邱志偉聯合造勢 賴清德籲鄉親支持第一名立委 19:232019/12/07 政治 林宜瑾競總成立 現場宛如野百合學運同學會 19:552019/12/07 政治 賴清德投下的變數 04:092019/12/08 時論廣場 藍委抗議釀受傷意外 賴清德：浪費醫療資源製造混亂 10:322019/12/08 政治 藍委抗議遭門夾送急診 賴清德酸：被社會看破手腳 11:102019/12/08 政治 比較不分區 賴清德喊政黨票支持民進黨 13:142019/12/08 政治 政治熱門新聞 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 韓判斷假民調方法 網驚：趙少康臉色變了 - 政治 誰放黑韓第三顆核彈？犯人竟是藍營人：被截圖 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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