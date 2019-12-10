民進黨副總統候選人賴清德10日上午來到汐止忠順廟參拜，同時為民進黨新北市立委候選人賴品妤站台。賴清德呼籲，民眾明年一定要出來投票，讓賴品妤當選，讓民進黨立法院過半。

賴清德提到，現在要栽培新的一代，就是賴品妤這樣的年輕人，並且要要守護民主，台灣不能變成下一個香港。

賴清德說，到忠順廟裡面就看到前總統陳水扁、李登輝、現任總統蔡英文的匾額，我們的心都是希望台灣越來越好。

(中時 )