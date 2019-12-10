美國計劃從12月15日開始對包括手機及玩具在內的多種中國商品加徵關稅，但中美有望達成「第一階段」協議，推遲或取消這些關稅。美國總統川普於美東時間9日表示，隨著可能對中國進口商品徵收新一輪關稅的時間日益接近，美國與中國在敲定貿易協議方面進展良好。

路透報導，另外，美國出口商稱，中國進口商9日購買至少五艘將於1月與2月付運的美國大豆船貨，規模約30萬噸。此前，中國方面開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，給予關稅豁免，涉及商品規模至少達到100萬噸。

中國有關部門最新發放的免稅配額，給進口商免除對美國進口商品徵收的30％的高額關稅。中方10月曾給進口商發放1,000萬噸關稅豁免配額，但上述配額大致已被用完。

中國對美國大豆及其他農產品徵收高額關稅，以反制美國在長達17個月的貿易戰中，對中國輸美商品加徵的關稅。這場貿易戰打擊全球穀物流通、震盪市場並令全球經濟增長承壓。

美國農業部（USDA）數據顯示，中國進口商9日進行的此輪採購規模為至少兩周來最大，時間點正值12月15日美國對中國商品徵收新一輪關稅的計劃實施前。

(工商 )