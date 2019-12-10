國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（中）上午由迪士尼童話公主陪同，在街角揮手向大家拜票。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（中）上午由迪士尼童話公主陪同，在街角揮手向大家拜票，連外國人也被吸引駐足拍照。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（中）上午由迪士尼童話公主陪同，在街角揮手向大家拜票，過往人車也熱情按讚。（許素惠攝）

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡上午由迪士尼童話公主睡美人、白雪公主、灰姑娘仙度芮拉、貝兒等4公主陪同，在虎尾文化路和林森路叉口街角向大家拜票，夢幻的公主很吸睛，不少行經人車都揮手或鳴喇叭表示支持，張嘉郡說，要效法童話故事公主的勇敢堅強精神，用爭取建設的具體行動為雲林帶來幸福。

張嘉郡站在肥皂箱上，向來來往往的民眾和車輛，拱手、鞠躬或揮手，吸睛的肥皂箱、誠懇的路口拜票，讓民眾留下深刻印象，而在張嘉郡身旁，裝扮有如白雪公主、貝兒、仙度瑞拉、睡美人的公主們，充分展現團隊青年軍的創意巧思。

張嘉郡說，灰姑娘仙度瑞拉、白雪公主、睡美人和貝兒的共同特質就是個性善良，她也效法童話故事公主的精神，舉辦各種公益關懷活動，包括如果兒童劇團、親子魔幻泡泡派對、科丁程式教育、暑期籃球營等，用具體行動關心親子。

張嘉郡並指出，除了善良，這些角色也很勇敢獨立，她也會以同樣的特點爭取建設經費在地方散播幸福，讓親子過著有如公主一般的幸福生活。

(中時 )