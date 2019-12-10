大陸國家統計局網站今天公布11月份的CPI（全國居民消費價格指數）同比上漲4.5％。其中，城市上漲4.2％，農村上漲5.5％；食品價格上漲19.1％，非食品價格上漲1.0％；消費品價格上漲6.5％，服務價格上漲1.2％。1至11月平均，全國居民消費價格比去年同期上漲2.8％。

11月份，CPI全國居民消費價格比起10月份上漲0.4％。其中，城市上漲0.3％，農村上漲0.5％；食品價格上漲1.8％，非食品價格持平；消費品價格上漲0.8％，服務價格下降0.4％。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

11月份，食品煙酒類價格同比上漲13.9％，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約4.10個百分點。食品中，畜肉類價格上漲74.5％，影響CPI上漲約3.27個百分點，其中豬肉價格上漲110.2％，影響CPI上漲約2.64個百分點； 蛋類價格上漲10.1％，影響CPI上漲約0.06個百分點；鮮菜價格上漲3.9％，影響CPI上漲約0.09個百分點；水產品價格上漲2.4％，影響CPI上漲約0.04個百分點；糧食價格上漲0.7％，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮果價格下降6.8％，影響CPI下降約0.12個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲4.5％、2.0％和1.7％，衣著、居住、生活用品及服務價格分別上漲1.1％、0.4％和0.4％；交通和通信價格下降2.8％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

11月份，食品煙酒類價格環比上漲1.5％，影響CPI上漲約0.48個百分點。食品中，畜肉類價格上漲4.8％，影響CPI上漲約0.34個百分點，其中豬肉價格上漲3.8％，影響CPI上漲約0.18個百分點；鮮菜價格上漲1.4％，影響CPI上漲約0.03個百分點；鮮果價格下降3.0％，影響CPI下降約0.05個百分點；水產品和蛋類價格均下降0.5％，合計影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格環比兩漲一平四降。其中，衣著、醫療保健價格分別上漲0.3％和0.1％；居住價格持平；其他用品和服務、教育文化和娛樂價格分別下降0.8％和0.7％，交通和通信、生活用品及服務價格分別下降0.3％和0.1％。

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