國民黨立院黨團總召曾銘宗上周六率藍營民意代表前往外交部抗議，遭到層層警力阻擋在大門外，不得其門而入，雙方發生推擠。外交部發言人歐江安今天在記者會上表示，在6日的活動當中，曾銘宗、林德福、陳宜民三位立委及徐弘庭、林金結、張斯綱等三名市議員，曾對本部一名基層同仁施予言語及肢體暴力，嚴重傷害同仁的尊嚴並造成其身心傷害。此類行為乃於法不容，外交部基於維護法制、捍衛同仁的權益與尊嚴的立場，決定正式向警政機關提出告發，盼藉此杜絕此類脫序行為。

歐江安說，同仁有詳細描述被委員包圍，被言語羞辱與肢體攻擊，也提到手臂被坳到非常痛，曾銘宗狂問他是哪個單位，當同仁指出自己是公眾會的時候，還被嗆「什麼公眾會？送地檢署！」她強調，提告是外交部深思熟慮，並與當事人經過討論所做出的決定，「我們有大量證據顯示他們對我們同仁有肢體攻擊與言語上的羞辱，事態嚴重於法不容。」

歐江安表示，其實前一天晚上外交部就從保六總隊收到訊息「李明賢揚言要衝進外交部」，當天早上八點多才接到國民黨團來電說曾銘宗要來見部長，我們收到的訊息都沒說要陳情。更何況有了在之前藍委賴士葆等人抬棺抗議並霸佔電梯的經驗，「我們並沒有確認同意他們來。」

歐江安指出，外交部是代表國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為進行選舉作秀的場域。外交部歡迎各界人士透過正常、正當管道給予外交部指教，惟絕不容忍政治人物以陳情為名前來進行選舉造勢，或為政治私利消費外交人員。未來，外交部仍將秉持行政中立原則，謝絕任何政黨及政治人物前來進行選舉活動；外交部會持續堅決捍衛同仁的尊嚴與安全，並確保同仁安寧的辦公環境。

(中時 )