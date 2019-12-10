大陸國家統計局10日公布消費者物價指數（CPI），比去年同期上漲4.5％，與2012年1月並列為2012年以來的最高直；數據並顯示，11月生產者物價指數（PPI）則比去年同期下降1.4％。

月增率部分，11月CPI比上月上漲0.4％；PPI環比下降0.1％；11月CPI中的食品價格比去年上漲19.1％，非食品價格上漲1％。

華創證券預計，隨著元旦、春節來臨，豬價仍會上行，CPI回落之前，通脹將持續牽動市場的脈搏。

(旺報 )