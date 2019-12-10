陸11月CPI增至4.5％ 創近8年新高 10:372019/12/10 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局10日公布消費者物價指數（CPI），比去年同期上漲4.5％，與2012年1月並列為2012年以來的最高直；數據並顯示，11月生產者物價指數（PPI）則比去年同期下降1.4％。 月增率部分，11月CPI比上月上漲0.4％；PPI環比下降0.1％；11月CPI中的食品價格比去年上漲19.1％，非食品價格上漲1％。 華創證券預計，隨著元旦、春節來臨，豬價仍會上行，CPI回落之前，通脹將持續牽動市場的脈搏。 (旺報 ) #cpi #上漲 #11 #價格 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券本周看好IC設計、半導體設備、記憶體等五類股 09:352019/12/09 財經 凱基投顧預期 本周指數區間11,400-11,750點 09:352019/12/09 財經 《熱門族群》5G手機天線需求強勁，臻鼎、台郡明年進補 11:082019/12/09 財經 陸社交電商平台淘集集 將正式宣布破產 12:262019/12/09 財經 《業績-生醫》門市擴張策略奏效，杏一前11月營收年增逾1成 12:332019/12/09 財經 宏普躋身商辦概念股 股價一度強漲1元 13:342019/12/09 財經 《電腦設備》營收捷報＋外資喊655元，緯穎再創新高價 10:172019/12/10 財經 《台北股市》盤中焦點股：威剛、信紘科、旺宏、新興、彩晶、晶技 10:172019/12/10 財經 京城前11月營收逼近50億 創歷史新高 10:242019/12/10 財經 陸11月CPI漲4.5％創94個月新高 豬肉價漲110.2％ 10:322019/12/10 兩岸 兩岸熱門新聞 反送中180天 港命運峰迴路轉 - 兩岸要聞 - 中國時報 港青指控綠營出賣 戰略學者 ：自己認識不清 - 兩岸 麥當勞限量黑菜籃 歐陽娜娜拎著上熱搜 - 兩岸 - 旺報 陸11月CPI漲4.5％創94個月新高 豬肉價漲110.2％ - 兩岸 香港浸大學生會長：民進黨用港人鮮血換選票 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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