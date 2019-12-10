工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）宣布攜手美國普威及日本村田，結合三方優勢搶攻儲能商機，廣錠初期負責普威儲能系統設備OEM業務，預計明年首季量產。廣錠股價今日再度直攻漲停價46.6元，創1月中以來11月新高，領漲工業電腦族群。

廣錠受博弈系統專案需求遞延影響，今年營運動能疲弱，第三季本業營運轉虧，稅後虧損631.7萬元、每股虧損0.21元，創下歷史新低。累計前三季合併營收4.34億元，年減47.06％，稅後淨利355.8萬元，年減92.26％，每股盈餘0.12元，亦雙創同期低點。

廣錠董事長廖良彬先前指出，近2年因新賭場建置較少，全球博弈需求偏緩，今年仍處專案空窗期，毛利率雖因產品組合轉佳而提升，但本業營運則受營收規模縮減而虧損，公司仍積極布局爭取未來可能商機。

同時，廣錠也積極開拓非博弈產品的利基型市場商機，先前已打入電動車生態鏈，協助充電站建置。此次則宣布攜手普威及村田，一條龍式提供客戶具提升效率、促進電力運用效益、用電成本效益最大化的儲電產品，目標成為儲能市場中的領導廠商。

在全球加速推動能源轉型、再生能源裝置持續成長下，儲能被視為電網調節的重要輔助工具之一，帶動各應用場域的儲能契機與需求。隨著儲能成本持續下降，近年全球儲能服務商機逐漸展現，預估明年全球定置型儲能系統產值將達350億美元。

普威在電廠設施級儲能系統（Utility-Scale Energy Storage Systems）的規模為全球前5大，總裁盧煥輪透漏，目前在手訂單已達2024年、共約8.6GW，5年訂單規模達約25億美元（約新台幣760億元），明年會先釋出1GW訂單由廣錠代工。

據了解，普威儲能系統中的電芯供應、生產組裝原先均交由中國大陸廠商，但受美中貿易戰的關稅及資安問題影響，使普威決定將產線遷往台灣，廣積因此受惠成為獨家供應商。至於電芯未來則可望與村田合作，亦是在貿易戰影響下產生的全新合作契機。

為因應未來產能需求，廣錠4月斥資4.5億元買下同業事欣科中壢廠房，6月完成交易、8月交屋，並積極布署儲能系統及博弈產線。廖良彬預計1月初試產，首季底量產出貨。他表示，明年訂單能見度高，可望增添成長動能、帶動營運谷底回升。

(時報資訊)