令老父半蹲遭拒 逆子持鐵鎚打死判無期徒刑 10:422019/12/10 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市黃姓男子去年命令行動遲緩的父親半蹲，對方不從他就拿鐵槌及木頭，將年近70歲的父親活活打死，高院維持新北地院判決，斥責他罔顧孝道、違逆倫常，但考量他羈押訊問時坦承犯行，依殺直系血親尊親屬罪將他判處無期徒刑。可上訴 去年10月14日上午，黃男因年邁且因開刀後行動不方便的父親未配合他的指示行動，他先拿出鐵鎚恐嚇，因對方仍未配合，他竟用鐵鎚及木柄端毆打父親四肢、臉部及頭部，之後發現父親四肢冰冷僵硬，才打電話通知救護車送醫，但黃父送醫搶救仍不治。 (中時 ) #父親 #鐵鎚 #無期徒刑 #打死 #徒刑 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北美術獎 父親的錄影帶奪首獎 17:302019/12/06 生活 父以為釣到巨鯰 拉出魚線嚇到發抖 17:082019/12/07 搜奇 曬恩愛！金正恩頻偕妻放閃 或與此有關 20:512019/12/07 國際 NU’EST忙內REN在台開唱 父親驚喜登台獻聲合唱 21:312019/12/07 娛樂 兩岸史話－機不如人 兄弟，打死我算了﹗ 04:092019/12/08 兩岸藝文 留守兒童長大了 04:092019/12/08 兩岸藝文 正妹林廷瑀創「女兒不懂茶」品牌 再度擦亮鹿野紅烏龍招牌 19:062019/12/08 生活 私刑打死偷蕉賊 法官：其情可憫輕判3年8月 17:442019/12/09 社會 父親車禍身亡 4歲雙胞胎姊妹摸黑神奇脫困 20:282019/12/09 國際 失手打死偷蕉賊 蕉農判3年8月 04:102019/12/10 地方新聞 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 獨》釣客尿尿驚見白骨 竟是海巡署失蹤中尉 - 社會 尪夜夜「求交合」失敗 怒做「求歡失敗紀錄表」控訴嬌妻 - 社會 快訊》中山高大追撞 貨櫃車起火燒死車上母女 - 社會 【台大自肥王1】雇員妻月薪3萬 主任老公豪發加班費4萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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