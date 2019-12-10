新北市黃姓男子去年命令行動遲緩的父親半蹲，對方不從他就拿鐵槌及木頭，將年近70歲的父親活活打死，高院維持新北地院判決，斥責他罔顧孝道、違逆倫常，但考量他羈押訊問時坦承犯行，依殺直系血親尊親屬罪將他判處無期徒刑。可上訴

去年10月14日上午，黃男因年邁且因開刀後行動不方便的父親未配合他的指示行動，他先拿出鐵鎚恐嚇，因對方仍未配合，他竟用鐵鎚及木柄端毆打父親四肢、臉部及頭部，之後發現父親四肢冰冷僵硬，才打電話通知救護車送醫，但黃父送醫搶救仍不治。

(中時 )