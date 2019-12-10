大陸通貨膨脹持續上揚，創近8年高位。大陸國家統計局10日發布消息，11月份，居民消費價格指數（CPI）年增4.5％，高於市場預期升4.3％，較10月升0.7個百分點。

與2018年同期相比，食品價格大幅上漲19.1％，非食品價格則升1％。與2019年10月相比，CPI按月升0.4％，食品價格升1.8％，非食品價格持平。

與2018年同期相比，食品煙酒類價格升13.9％，影響CPI升約4.1個百分點。食品中，畜肉類價格大幅上漲74.5％，影響CPI升約3.27個百分點，其中豬肉價格飆升1.1倍，影響CPI上漲約2.64個百分點；蛋類價格升10.1％，影響CPI上漲約0.06個百分點；鮮菜價格上漲3.9％，影響CPI上漲約0.09個百分點。

11月，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減1.4％，月減0.1％。2019年1—11月，CPI年增2.8％；PPI年減0.3％。

(工商 )