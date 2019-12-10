國民黨主席吳敦義8日參加國民黨總統候選人韓國瑜的客家後援會成立大會時，竟在韓國瑜面前說出「下架空心菜不是要上架韓國瑜，而是上架中華民國派」等話，引起輿論譁然，前國民黨黨員鄭佩芬就表示，其實吳敦義對韓國瑜還「懷恨在心」！

鄭佩芬在政論節目上表示，現在吳敦義在沒辦法擠身不分區安全名單，但是他不會認為是自己提名了吳斯懷、張顯耀，造成如今的局勢；他反而會認為自己好不容易「幹掉了」朱立倫、郭台銘，讓韓國瑜去選總統，韓國瑜卻「把選情搞差到連他都沒辦法成為不分區的安全名單」，讓他懷恨在心！

對韓國瑜感到不滿的吳敦義，是絕對說不出「上架韓國瑜」這句話的，鄭佩芬認為，打從韓粉集體入黨，威脅黨主席大位後，吳敦義跟韓國瑜已經是徹底鬧翻了！錢不給不打緊，吳現在已經把所有的募款來源都「先把他募了！」讓韓國瑜陷入沒錢可募的困頓之局，為的就是等韓國瑜自己來向吳敦義投降！

(中時電子報)