鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）帶領的郭家軍，十二月六日合體宣誓要為親民黨開創「新橘」。本刊調查，郭董在各小黨安插郭家軍，甚至外傳宋楚瑜（老宋）角逐總統大位的副手余湘，也是由郭董力薦。

郭董看似順風順水，卻令許多親民黨員感到憂慮，心裡頭很不是滋味，認為「新橘」恐淪為「台銘橘」。此外，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲和郭董的心結，也因投票日逼近而浮上檯面，昔日的「兄弟關係」漸漸生變！

十二月六日，郭董兩位親信蔡沁瑜、劉宥彤打扮一黑一白，搭配橘色絲帶，魚貫帶領不分區立委提名人宣明智，以及立委候選人李正皓、黃綉晶，一同在親民黨部高呼「打造『新橘』！」不過，身為親民黨大家長的宋楚瑜卻未現身，讓外界不禁議論親民黨即將「脫胎換骨」？黃綉晶致詞時更一度尷尬卡詞：「請支持親民黨，票投……宋楚瑜。」可見郭董一下子押寶民眾黨，又力挺親民黨，連基層都感到混亂。

親民黨內部人士透露，老宋和郭董早就熟識，兩人合作並不令人意外，親民黨本質上就是「楚瑜黨」，「老板」想幹啥，事前黨內沒有人會知道，但談起廣告人余湘為何會成為宋楚瑜的副手，該人士直言：「還真不知余湘是哪冒出來的！」本刊調查，余湘與郭董有多位共同好友，外傳副手人選就是由郭董力薦。

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橘營內部人士進一步分析，老宋過去四度參選總統，以2000年第一次與張昭雄的搭配最有氣勢，也最符合情理；第二次與國民黨合作，成為連戰副手，同樣不令人意外；第三次與台大公衛教授林瑞雄搭配，還是有跡可循，「第四次與民國黨徐欣瑩搭檔，當時許多黨員都是『驚在心裡口難開』。這次又突然與余湘搭配，連我都感到錯愕。」

該人士也分析，因老宋決定參選的時間短暫，可能在郭董推薦下，才接受余湘擔任副手，余湘接著再找來多年好友、資深媒體人于美人擔任親民黨發言人。一名橘營知情人士也透露，郭董有意參選總統時，余湘一度是副手人選之一，但余湘日前接受本刊專訪時，否認認識郭董。

前國民黨立委、郭董競選顧問周守訓及妻子汪用和，都是親民黨副總統候選人余湘的好友，彼此交友圈緊密。（圖／黃耀徵攝）

據了解，郭董和余湘有不少共同好友，其中包括前國民黨立委、郭董競選顧問周守訓，台積電慈善基金會董事長、郭董表姐張淑芬，以及郭董曾屬意的副手搭擋、前台東縣長黃健庭。

2011年余湘出書時，周守訓擔任推薦人，而周守訓妻子、前主播汪用和與余湘更是多年好友。此外，今年初，余湘舉辦講座時，張淑芬特地前往捧場；黃健庭則是余湘的國中同學，余湘月前舉辦簽書會，黃健庭還兩度到場支持，交情不言可喻。不過，余湘日前接受本刊專訪時則否認先前認識郭董，針對「郭董力薦余湘任副手」，親民黨組織部主任也否認。

郭董先前的副總統人選、前台東縣長黃健庭，是余湘國中同班同學，兩人友誼深厚。（圖／報系資料庫）

(中時電子報)