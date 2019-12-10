紐西蘭火山爆發造成嚴重死傷。日本氣象廳隨即公布11月至12月的日本全國活火山活動狀況，以及提醒民眾應該警戒之處。氣象廳目前針對日本包括熊本縣的阿蘇山、鹿兒島縣的櫻島等9座火山發布「火山口周邊警報」。

「火山口周邊警報」是指，今後若發生火山爆發，可能對火山口周邊以及居住地附近造成影響，提醒民眾提高警覺。這9座火山包括群馬縣草津白根山的「白根山」、熊本縣的「阿蘇山」、鹿兒島及宮崎縣邊境的霧島連山之「新燃岳」、鹿兒島縣的「櫻島」、「口永良部島」、「薩摩硫黄島」、「諏訪之瀬島」、小笠原群島的「西之島」與「硫黄島」。

櫻島與口永良部島若發生火山爆發，可能會影響到居住地附近的居民，故噴火警戒層級為3級的管制入山。櫻島11月已噴發137次，其中77次是爆發性的噴發，噴煙最高達離火山口約5500公尺，大的噴石最長噴到距離火山口約1300公尺至1700公尺的4合目。

此外，據日本氣象衛星的觀測，西之島的地面溫度上升，氣象廳預測，可能發生火山爆發，因此已發布火山口周邊警報，警戒層級也從「火山口周邊危險」提高到「入山危險」。

海上保安廳從上空觀測指出，西之島山頂火山口和東側的火山口因火山爆發的熔岩流已流到西之島的海岸。氣象廳呼籲，離山頂火山口約1.5公里的範圍內，都要留意大的噴石及火山熔岩流。

(中時電子報)