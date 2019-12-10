天冷圍在一起吃鍋，能增近家人朋友間的感情，Youtuber路易最近也上傳一支影片分享，約了幾位法國朋友一同吃火鍋，今天除了要常是3種不同湯底的鍋，還要挑戰台人必吃的火鍋配料。沒想到最後是「這味」征服了挑嘴法國人，讓他們直喊，火鍋好好吃！

最近法籍網紅路易，在Youtube上傳一支影片分享，台灣人聚餐超喜歡吃火鍋，因此也約了幾位法國朋友來吃火鍋，這次要嘗試花雕雞鍋、麻辣鍋和沙茶鍋3種湯底，並挑戰台人必吃的內臟類食材、科學麵及各式火鍋肉片。

其中，大家都對科學麵讚不絕口，加到火鍋之後，會吸收所有湯汁的精華，很好吃！後來，路易也拿出豬心、鴨血和牛肚等食材煮給朋友吃，沒想到，大家對內臟的接受度普遍蠻高，不過對於「豬心其實這樣料理挺好吃的！」，最後法國朋友也紛紛給很高的評價。

影片曝光後，也吸引許多網友回應，「路易都給朋友難度好大的食物，很多台灣人也不敢吃豬心」、「很意外法國人對內臟食材的反應，接受度意外的高」、「天冷就是要吃鍋！挑戰薑母鴨吧」。

終於體驗台灣美食第二趴！吃火鍋啦！這次我帶了法國人朋友們去高雄最老的火鍋店吃麻辣火鍋，快來看看第一次吃火鍋的法國人有什麼反應吧！

(中時電子報)