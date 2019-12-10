今年6月14日凌晨，台南市刑警大隊45歲偵查佐劉三榮與友人前往位於柳營區的練歌場慶功，席間打電話找來曾有宿怨的48歲男子梅文魁商談賠償事宜，雙方爆發爭執，梅某開槍打死劉員。案經台南地檢署提起公訴後，台南地方法院10日依殺人、槍砲等罪合併處刑19年2月。劉員父親得知後，指「判太輕，考量上訴」。

合議庭認為，梅某先前已有2次槍砲前科，仍再購買持有槍彈，嚴重危及社會治安，加上他知道劉員是警員，仍攜帶槍彈赴約，漠視國家法紀，且於商談賠償過程中，僅因劉員一直要求他給予交代，並沒有危害梅的生命或身體言行舉止，梅某竟因不滿劉員未答應他所提出慢慢償還賠償款的要求，即持槍朝劉射擊致死，造成家屬傷痛，並引起社會大眾相當程度的不安，犯罪所生損害至為重大。

合議庭還說，法院調解時，劉員家屬要求2000萬元賠償，但梅因月收入僅約2、3萬元，還需扶養母親，雙方至今對賠償金額並無共識，梅也沒有賠償。

判決指出，曾獲選模範警察的劉三榮，6月13日晚間與友人在柳營區新開幕的「山秀練歌場」聚會唱歌，慶祝他當選台南市刑大考績委員。直到深夜10點左右，劉員先行離開該店後，14日凌晨將近1點，劉員又因其他友人邀約，二度前往練歌場，並打電話叫梅某前來商討3年前雙方打架傷害的賠償事宜，當場爆發口角。

2人情緒激動愈吵愈凶，梅某突然從友人的背包內取出槍，距離劉員4、5公尺處朝對方開槍，子彈貫穿進入體腔，射穿右肺、橫膈膜、肝臟及腸繫膜，造成劉三榮大量血胸、腹血及右肺塌陷，經送醫急救後，仍不治死亡。

梅某逞凶後逃逸，警方立即成立專案小組展開追緝，當天深夜10點就在高雄市內門區將梅某逮捕到案。

訊據時，梅文魁雖否認殺人犯意，並辯稱他是朝劉員旁邊射擊，開槍後不知劉中槍，還用槍抵住劉的額頭，告訴他不要再相逼了，如有殺人犯意，就會再開槍了；但合議庭認為，梅開槍射擊處與劉的距離極短，應可預見朝劉旁邊開槍即可能射中對方造成死亡，且在場證人均證稱有看到劉的右上臂流血，被告卻說沒有發覺劉中彈，有違常理，縱使梅未再繼續開槍，也不能證明他沒有殺人的間接犯意，所辯不可採，仍依梅文魁槍砲罪處刑4年6月，併科罰金10萬元；殺人罪處刑15年，合併執行19年2月。

(中時 )