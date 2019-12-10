火箭上周在兩度延長賽敗給馬刺，哈登(James Harden)末節一次灌籃疑似被裁判「沒收」，害他們遭逼入延長賽。憤怒的火箭球團對聯盟上訴，本周判決出爐，聯盟承認誤判並處罰3位裁判，但是拒絕更動比賽結果，紀錄上仍是馬刺打贏火箭。

The refs really didn't count this Harden dunk 🤔 pic.twitter.com/tkpFWpqu9f — Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2019

這球非常倒楣，哈登快攻灌籃得手，但是灌籃之後球居然被籃網一起「甩出去」。觀看重播可以發現球確實通過籃網，應該得分有效。火箭總教練當場提出挑戰卻被裁判拒絕，理由是他超過30秒時限才提出挑戰。該球最後被判定為「籃上干擾」，也就是進攻方妨礙中籃，火箭莫名其妙失去兩分。

聯盟聲明指出，30秒時限只適用於強制暫停或是對手叫暫停的時候，比賽當時是火箭一方叫暫停，火箭理當不受限制而有挑戰的權利。「球必須通過全部的籃網才算得分，裁判以為哈登的球被籃網彈出來，其實它是通過了籃網而從另一邊甩出去，這個得分確實有效。」

馬刺最後以135比133擊敗火箭，聯盟表示會再跟競賽委員會溝通，但是火箭失去的勝利是追不回來了，哈登也要小心以後灌籃別這麼用力。

(中時電子報)