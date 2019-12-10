蔡英文總統（中）、立法院長蘇嘉全（左）10日出席第14屆亞洲民主人權獎頒獎暨授勳典禮，分別將獎盃及獎金頒給獲獎的「人民外交培訓計畫」執行董事派翠克（Patrick Earle）（右）。（黃世麒攝）

立法院長、台灣民主基金會董事長蘇嘉全10日出席第14屆亞洲民主人權獎頒獎暨授勳典禮，頒發10萬美金獎金給獲獎的「人民外交培訓計畫」。（黃世麒攝）

對「卡神」楊蕙如拿到補助款，傳出有立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲等人幫忙，蔡英文總統今天呼籲卡神這個事件不要再無限上綱，並指責很多假訊息和抹黑來自於對手陣營。對民調顯示民眾認為綠營養網軍情況嚴重，她說，如果這份民調可信，這顯示對政府的作假或抹黑，「在這個時候還是很蠻有效的」。

蔡英文總統今天出席由台灣民主基金會主辦的第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，會後接受媒體聯訪。

對國民黨總統參選人韓國瑜擔心韓冰出來輔選會被黑懷孕，以及傳出韓國瑜擁裸女照的是韓支持者等事件，蔡英文表示，「這不是已經證實是他們的支持者做的事情嗎？」

她說，所以這段時間以來我們也看到很多的事情，有作假、抹黑，後來都證實是韓市長的支持者或陣營所作的，我們看到比如說今天早上台南市黨部的一個圖卡，前幾天她在辯論的時候，也有人說有讀稿機這些事情，有些事情可以馬上釐清，有些事情確實要花一點時間，或者是很難釐清，「比如追蹤器這件事情到現在都不知道究竟是怎麼樣來發生的？」

她說，韓市長所有的事情都推到政府，或者是我們這邊，這樣其實是不負責任也是誤導選民。對於圖卡的事，確實是很不好的，這對於其他的設計師智慧財產權的不尊重，這也是個很不好的範例。

對「卡神案」網軍事件延燒，聯合報民調顯示，有超過半數選民認為這次總統大選養網軍帶風向和不實抹黑對手的情形嚴重，其中認為主要是民進黨在收買網軍及抹黑對手的比率，各占四成五及四成八。

蔡英文在回應媒體詢問前語氣略帶不屑的說「聯合報的民調啊？嗯～」她說，在這段期間抹黑造假訊息，甚至於人身攻擊，大多來自於對手陣營，我們政府其實每天都把很多的力氣用在澄清很多的假新聞、假訊息上。

她說，這些假新聞假訊息都來自於特定的來源，或者是特定的陣營，所以對現在的執政者或者是一個治理國家的人來講，最大的挑戰其實就是假訊息，也是這些抹黑的工作。「如果這份民調是可以相信的話，我倒是覺得對這個政府的作假或抹黑，在這個時候還是很蠻有效的」。

對卡神楊蕙如拿到補助款傳出有立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲等人幫忙，蔡英文表示，卡神這個事件已經過度了，不要再無限上綱，蘇嘉全辦公室主任，她在立法院工作，有她工作的責任和職責所在。

(中時 )