新竹某醫院的陳姓產房護理師，因院方片面要求護理師上12小時班，又不給加班費，陳姓護理師因工時太長離職也沒有給資遺費，向台北地方法院請求醫院給付加班及資遺費，簡易庭卻敗訴，陳姓護理師不服上訴，北院合議庭判醫院必須賠陳姓護理師15萬7561元確定。

陳姓護理師是在2013年3月5日在新竹某醫院擔任婦產科產房護理師，陳女主張，院方沒有經過勞資會議同意，片面從2015年1月1日起把三班制8小時班，改成8小時班、12小時班併行，卻沒有依勞基法給付加班費。

陳女因不堪長時超時工作，2015年10月4日離職，並主張醫院應給付她加班費及資遺費共15萬7561元。

醫院則辯稱，陳女的工作是高度專業醫事人員，院方實施變形彈性工時有召開勞資會議同意，且在勞資會議中也有執行護理工作者並非沒有徵詢意見，並沒有超時工作而不付加班費的狀況，認為陳女主張沒有理由。陳女是自行填寫離職交接單，向院方自請離職，不能請求資遣費。

不過，合議庭審酌後認為，陳女曾向新竹市勞工處檢舉工時過長，雖然新竹市勞工處不認為工時過長，但是醫院實施變形工時影響個別勞工時間，仍應該徵得各個勞工同意。

合議庭並認為，院方實施變形工時，但依照陳女2015年3月至9月工時，2周工時均超過84小時、4周工時均超過168小時，其中還有4周工時高達228小時，與當時勞基法變形工時規定不符。陳女離職理由只有「工作時數過長」，且護理人員座談會議記錄，都反應工時太長問題。認定陳女請求有理由，判決醫院給付陳女15萬7561元確定。

(中時 )