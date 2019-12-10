鴻海創辦人郭台銘在各小黨佈樁，尤其是親民黨，從副總統候選人余湘到不分區名單，處處都是郭台銘的影子；但以宋楚瑜為核心成立的親民黨，支持者多認定宋楚瑜才是真親民黨，對於未來可能變成台銘黨，有志工就表示，若是這樣，「志工可能走一半」。

CTWANT 一周一砲》郭友友任副手不分區都他的人 郭台銘「插很多」

對此，親民黨組織部主任張碩文認為，來幫助親民黨的志工，都是支持親民黨的，應該不會有這樣問題，他強調，其實郭台銘與宋楚瑜理念是一致的。

在親民黨不分區立委名單中，可見到許多郭董的影子。親民黨不分區立委名單第三名，是友郭的聯電榮譽副董事長宣明智；第四名劉宥彤和第九名蔡沁瑜，則是目前郭董的跟前大紅人。

此外，日前被國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓，也投入親民黨，參選韓國瑜故鄉新北市中和區立委。蔡沁瑜親口證實，李正皓決定參選前，以「晚輩」身分向「長輩」郭董請益後，才披上橘袍投入選戰。

郭家軍立委候選人李縉穎競總成立大會上，柯郭宋三人合體，郭董與宋楚瑜並肩愈靠愈近，柯文哲顯得被晾在一旁。（圖／報系資料庫）

一名親民黨志工質疑，李正皓是否真正了解親民黨的理念，「基層大多納悶，他（李正皓）以『支持中華民國』的理由披橘袍參選，試問在中華民國的政黨，哪個會反對中華民國？」

眼看郭董在親民黨內布下許多明樁、暗樁，外界甚至預估親民黨未來恐淪為「台銘黨」，該名志工憂慮又帶點抗拒地說，「就看未來郭家軍的表現囉，不過，我們這些志工大概走掉一半吧！」

除了親民黨內部對郭董懷抱戒意，猶如築起一道「心牆」，民眾黨主席、台北市長柯文哲也因為政治利益衝突，近來頻傳和郭董不同調。

柯文哲之前自稱和郭董是兄弟關係時，以「不可能十件事都合作，有五件先合作，其他就先擱著」，簡述雙方的合作模式，然而，隨著政治局勢的改變，兩人的心結也愈來愈多。

日前郭董宣布將替國民黨立委蔣萬安站台，不過，蔣萬安同一選區的強敵正是民眾黨候選人何景榮，而郭董也曾與何景榮拍攝形象照。有人認為，郭董此舉是「腳踏兩條船」，柯文哲雖酸回「我幫何景榮站台就好」，不過何景榮卻表示將積極爭取郭董站台。

郭董宣布將替蔣萬安站台，也曾為同選區民眾黨立委候選人何景榮拍攝形象照，讓民眾黨主席柯文哲陷入尷尬。（圖／黃威彬攝）

(中時電子報)