今日立法院表決狀況照。 (翻攝國會頻道)

立法院今日上午院會討論自12月18日至30日停開院會及委員會，並以表決方式處理。雖國民黨、親民黨及時代力量出席立委都投反對票，但在民進黨團甲級動員的情況下，最終仍以56人多數贊成通過。

民進黨立院黨團依先例提案，為總統大選及立委改選，應停止召開院會。建請自12月18日至12月30日止，停開院會及委員會。此案曾經立法院長蘇嘉全召開協商，但已經超過1個月，朝野仍未達共識。因此今日院會依規定送交院會處理。

此案最終在院會以表決方式處理。第一次投票狀況，出席66人，贊成55人，反對11人，棄權0人。後國民黨立院黨團提議重覆表決。第二次投票狀況，出席67人，贊成56人，反對11人，棄權0人。此案照案通過。

今日扣除主持議事的民進黨籍立法院副院長蔡其昌為維持議事中立，照往例未投票外，其餘出席的民進黨立委皆投下贊成票。而投下反對票立委名單如下：國民黨立委曾銘宗、林麗蟬、林奕華、許毓仁、鄭天財、王育敏；親民黨立委李鴻鈞、周陳秀霞；時代力量立委鄭秀玲、黃國昌、徐永明。

(中時 )