施嘉華的父親涉及替兒子買票，去年一審被判當選無效，施嘉華提起上訴，今天高等法院駁回上訴，確定當選無效。（彰化縣議會網站／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議員第3選區和美、伸港和線西選區，去年國民黨提名施嘉華，涉及買票賄選，一審判決當選無效，施嘉華提起上訴，今天高等法院駁回上訴，確定當選無效，民進黨籍王國忠確定10日內遞補成為彰化縣議會議員。

親自到現場聆聽宣判的王國忠第一時間向彰化縣黨部回報，王國忠感謝蒐集相關証據，強化賄選罪証造成對基層民主的戕害，表示將於近期內籌組服務處組織架構，深耕地方以感謝民眾的支持。

去年九合一選舉，國民黨提名施嘉華涉及賄選，判決出指出，去年9月選舉期間，施父找線西鄉6名村長、99名鄰長發送競選總部成立邀請函，交付村長500元、鄰長1000元工作費，施嘉華的父親還另外以每票500元向選民買票，多達160人，檢方以違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，將34歲施嘉華和施父等52人提起公訴，並向彰化地院提出施嘉華當選無效之訴。

今年7月彰化地院民事庭審結，判決施嘉華當選無效。但可以上訴，今天上訴被駁回，判決定讞，依程序由該選區遞補。第3選區錄取6名，施嘉華以第3高票當選，這次由該落選頭、得票第7則是民進黨籍王國忠遞補，10日內將完成遞補、宣示就職。

(中時 )