人民幣兌美元10日中間價報7.04，較上日7.0405，升值5個基點。中間價較上日下午4時30分收盤7.0403，升3個基點；較晚上11時30分夜盤收報7.0395，貶5個基點。

香港經濟通通訊社10日報導，人民幣兌美元即期匯率（CNY）10日低開18個基點，報7.0421，上個交易日即期匯率收報7.0403。

(工商 )

#基點 #10 #人民幣 #即期匯率 #匯率