人民幣中間價 升5個基點 10:502019/12/10 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元10日中間價報7.04，較上日7.0405，升值5個基點。中間價較上日下午4時30分收盤7.0403，升3個基點；較晚上11時30分夜盤收報7.0395，貶5個基點。 香港經濟通通訊社10日報導，人民幣兌美元即期匯率（CNY）10日低開18個基點，報7.0421，上個交易日即期匯率收報7.0403。 (工商 ) #基點 #10 #人民幣 #即期匯率 #匯率 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美談判利多 恒指收盤漲逾280點 16:492019/12/06 財經 美就業數據報喜 港股開高15點 10:202019/12/09 財經 5縣市低溫特報！今晚再跌破10度 10:422019/12/09 生活 中國郵儲銀10日A股上市 68億人民幣「護價」 16:322019/12/09 財經 系統電股票自12/10起預收款券 17:502019/12/09 財經 台股逐洞賽－華冠投顧分析師吳官隆 19:122019/12/09 財經 愛立信砸10億美元與美國和解 和華為競爭跌跤 19:252019/12/09 財經 《店頭市場》系統電10日起預收款券，5分鐘撮合一次 08:532019/12/10 財經 不如預期 和大11月營收衰退10.42％ 09:322019/12/10 財經 恆生指數跌幅收窄 李寧大跌6％ 10:492019/12/10 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 被川普害慘！南韓淪貿易戰最倒楣國 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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