香港恆生指數10日低開115點，報26,378點，跌139點，低見26,355點後，跌幅收窄，在上午10時許，僅跌15點，報26,479點。國企指數低開51點，最新跌7點，報10,400點。

香港信報10日報導，個股方面，網路科技股偏軟，騰訊低開0.9％，報333.2港元，現跌0.1％。阿里巴巴跌0.7％；美團跌1.8％。手機設備股持穩，瑞聲及舜宇漲不足1％。部分2019年以來大漲的強勢消費股方面，李寧盤中急跌8％，最新跌6％；安踏跌3％。

(工商 )