恆生指數跌幅收窄 李寧大跌6％ 10:492019/12/10 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港恆生指數10日低開115點，報26,378點，跌139點，低見26,355點後，跌幅收窄，在上午10時許，僅跌15點，報26,479點。國企指數低開51點，最新跌7點，報10,400點。 香港信報10日報導，個股方面，網路科技股偏軟，騰訊低開0.9％，報333.2港元，現跌0.1％。阿里巴巴跌0.7％；美團跌1.8％。手機設備股持穩，瑞聲及舜宇漲不足1％。部分2019年以來大漲的強勢消費股方面，李寧盤中急跌8％，最新跌6％；安踏跌3％。 (工商 ) #10 #指數 #香港 #恆生 #恆生指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》川普續送暖，恆指開漲0.49％ 11:082019/12/06 財經 《港股》恆指收漲1.07％，手機供應鏈勁揚 16:482019/12/06 財經 《港股》上周五美股勁揚，恆指開漲0.06％ 10:012019/12/09 財經 中國郵儲銀10日A股上市 68億人民幣「護價」 16:322019/12/09 財經 《港股》觀望美中局勢，恆指近持平 16:312019/12/09 財經 系統電股票自12/10起預收款券 17:502019/12/09 財經 台股逐洞賽－華冠投顧分析師吳官隆 19:122019/12/09 財經 愛立信砸10億美元與美國和解 和華為競爭跌跤 19:252019/12/09 財經 《店頭市場》系統電10日起預收款券，5分鐘撮合一次 08:532019/12/10 財經 不如預期 和大11月營收衰退10.42％ 09:322019/12/10 財經 財經熱門新聞 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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