美對中新關稅生效日逼近，市場觀望協商結果，昨夜美股回弱，蘋果電腦亦下跌作收，台股在昨創五紀錄後，今早多頭也疲態顯露，昨領漲的蘋概三王早盤紛紛隨蘋果走低，改由面板雙虎掌權帶隊撐盤，各大類股跌多漲少，尤其電金族群傷勢較重，壓制大盤持續於11650之下低檔震盪整理。分析師表示，台股站在29年來的高點，今日多頭選擇營收表現出色的個股表態，低價股相對較強，顯示出目前市場氣氛漸趨謹慎，維持高檔震盪整理格局。後續美中貿易協議12月15日關稅是否如期生效是最重要的觀察指標，需留意法人的結帳賣壓。

在盤面表現方面，11月營收表現優異的個股紛紛揚升，喬鼎(3057)鎖在漲停板6.9元、類比科(3438)漲幅逾7%、新興(2605)、致新(8081)及應華(5392)等漲幅在4~5%左右；面板三股中以彩晶(6116)領軍揚升，大漲超過6%、友達昨獲外資大買5.7萬張，股價在4%以上、群創(3481)漲幅也緊跟在後；旺宏(2337)續強股價再創新高，漲幅在2.45%附近；石英元件中的晶技(3042)股價越走越高，漲幅超過5%。

分析師表示，台股走勢穩健，目前各期均線全數回復多頭排列，依歷史經驗來觀察12月多呈現易漲難跌的格局，盤堅格局未變。操作上不妨留意5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。

(時報資訊)