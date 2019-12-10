紡織廠如興（4414）、以及旗下中和今天暫時停牌，外界推測可能和併購案有關。紡織股的併購近2年有增溫趨勢，羽絨成衣廠廣越在2016年就跨足東歐併購，明年也將有新的併購案，而日前新掛牌的冠星KY(4439)也透露在未來2年將啟動併購。

如興併購代表作是2017年併購大陸玖地集團，一舉躍升全球最大牛仔褲代工廠；今年2月如興再砸下4,800萬美元（約新台幣14.4億元），取得美國牛仔通路服務商NanjingUSA 52.8%股權。而今天將跟著如興一起停牌的中和，同樣也是如興於2018年以14.6億元拿下其兩大海外股東持股，間接入主成為中和最大股東。如興董事長陳仕修曾在外商投資銀行工作，深諳財務操作和併購技巧，其中曾任所羅門美邦證券與勤業國際財顧資歷，同時做過東隆五金等重整案的經驗，協助如興在2009年脫離「紓困企業」。

紡織股中，另一家對併購雄心勃勃的是廣越(4438)，廣越總經理吳朝筆曾自嘲是工作狂，最喜歡到全世界各地去看廠。廣越在2016年完成東歐併購羅馬尼亞羽絨衣廠，以約當2.84億台幣取得羅馬尼亞Biancospino S.R.L.公司51%之股權，使廣越正式成為東歐第一家擁有高階品牌羽絨夾克製造商的亞洲公司，一舉拿下包括 Armani、ZEGNA 及 Burberry等歐洲高價品牌的羽絨服訂單；同時，在越南的部分，也將以參與現增方式參與前江針織成衣廠，為廣越的非羽絨衣針織成衣再開疆闢土。法人預估，廣越明年雙位數成長應沒有問題，公司有印尼的大型合作案正如火如荼的進展當中，歐洲的併購案也正在談，有助明年營運續航。

(時報資訊)