上洋產業(6728)11月營收為新台幣9863萬元，較去年同期成長16.67%，前11月營收新台幣10.1億元，較去年同期增加23.22%。上洋表示，營收攀升主要是今年在商用洗衣部分增加數所學校單位，空調部分搭配促銷方案帶動銷售成長也是讓11月業績提升的重要關鍵。

上洋表示，進駐「全家便利商店」的AQUA全自動洗濯乾燥機，廣受加盟主推崇，消費者更是一試成主顧，60分鐘洗脫烘一機完成，除了「全家便利商店」外，上洋的自助洗衣加盟品牌SeSA也與美髮店、漫畫店複合開店，部分加盟主更引進休閒娛樂服務，如咖啡機、夾娃娃機、扭蛋機、零食機、兒童旋轉木馬等，顯見複合式自助洗衣經營的成長趨勢。

上洋表示，未來與AQUA的合作將拓展涵蓋到烤箱、酒類冷藏櫃等多樣小家電商品，目前也正積極與日本原廠洽談代理計畫，預估明年陸續上架銷售，為上洋營運增添柴火。

(時報資訊)