世紀鋼(9958)受惠風力事業陸續投產，11月營收續攀高至2.93億元，年增96.37%，也帶動今年1~11月營收19.83億元，年增32.79%。

隨著離岸風電工程開始依完工比例分批入帳，也將帶動世紀鋼本季營收成長。繼公司10月營收達2.62億元，創三年新高後，11月營收進一步衝上2.93億元，比去年同期幾近倍增。

世紀鋼今年起本業逐步增溫，業外也有不錯的表現；第三季在業外出售桃園物流廠處分利益6.87億元挹注，單季淨利5.84億元，每股淨利2.79元，並帶動前三季淨利年增16倍，EPS 2.91元。

展望明年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將逐步貢獻業績，並將提供未來幾年的營運成長動能。法人預估，公司明年風電事業將帶動獲利仍有一定之水準，2021年受惠離岸風電產品進入生產高峰，營收、獲利成長動能可望進一步加速。

(時報資訊)