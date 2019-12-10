紐西蘭白島（White Island）昨（9）日火山爆發已確定造成5人死亡，另外有8人失蹤，紐國當局表示，由於島上已「無任何生命跡象」，失蹤人口恐凶多吉少，恐讓死亡人數攀上13人。此外，昨日上島遊覽的觀光客共涵蓋7國國民，包括紐西蘭、澳洲、美國、中國、馬來西亞、德國、英國。

紐西蘭白島9日火山爆發恐釀13人死亡。

綜合紐西蘭媒體Newshub、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，紐西蘭白島昨日突然火山爆發，造成多人死傷，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今日證實，周一共有47人登島遊覽火山口，觀光客國籍分布7個國家，分別為紐西蘭、澳洲、美國、中國、馬來西亞、德國、英國。

阿爾登指出，繼昨日證實火山爆發已造成5人死亡之後，目前仍有8人失蹤，另外有31人在火山爆發後已陸續被救出、送往醫院救治，此外有3人已經出院。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，死者當中恐有3人為澳洲人。

紐西蘭警方昨日派出多部直升機前往白島上空巡邏搜救，不過都未偵測到一絲生命跡象，判斷島上已無人生還，因此至今仍失蹤的8人恐凶多吉少，也讓死亡人數可能繼續上攀至13人。

此外，根據火山攝影機拍到的畫面，昨日當地時間下午2時11分火山爆發前數分鐘，才有一組觀光客在火山口附近遊覽，目前尚不清楚這組團客狀況。

(中時電子報)