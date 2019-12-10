游錫堃指出，洪慈庸與對手民調已黃金交叉，但不能大意，應想辦法拉開差距。

洪慈庸對於近期民調有顯著提升感到非常振奮。（王文吉攝）

台灣民眾黨立委參選人張睿倉也在潭水亭觀音媽廟發送文宣小物，向選民懇託。（王文吉攝）

國民黨立委參選人楊瓊瓔助選員在潭水亭廟埕發送文宣小物。（王文吉攝）

「水牛伯」游錫堃（左）合體洪慈庸掃街，沿途向市場攤商請託。（王文吉攝）

前行政院長游錫堃擔任民進黨「護國保台」助選團總團長，10日一早南下台中助選無黨籍立委洪慈庸，他在受訪時肯定洪慈庸在地方及國會的表現，並表示，慈庸民調與對手已黃金交叉，若對方努力一點，或發生什麼事情，就有點危險，應想辦法拉開一點，會比較穩當。

農曆15日許多信眾湧入潭水亭祈福，台灣民眾黨立委參選人張睿倉，國民黨立委參選人楊瓊瓔的助選員都在廟埕發送文宣小物，游錫堃也陪同洪慈庸參拜，形成三黨各據一方的有趣畫面。洪慈庸、游錫堃並到市場掃街，受到受到攤商及婆媽熱情支持，還有熱情肉販高喊「洪慈庸當選」。

游錫堃受訪時表示，慈庸在基層方面非常務實、認真服務、爭取建設，而國會表現更是傑出，關心軍中人權、勞工權益、校園霸凌等，是一位照顧弱勢的立法委員。台灣經濟型態已逐漸演變為U型社會，貧富差距拉大，慈庸若能連任，可為台灣盡更大力量，更照顧弱勢。

游錫堃提到，原本大家對慈庸有一些擔心，現民調已黃金交叉，但差距不大，但對方努力一點，或發生什麼事情，就有點危險，要有危機意識，應想辦法拉開一點，會比較穩當，不能大意。他籲選民共同努力，再加一把勁，讓蔡英文當選、慈庸連任。

洪慈庸說，近期民調有顯著提升，有些民調還超過對手，讓團隊非常振奮，剩下30幾天是關鍵時刻，我們一定會全力衝刺，爭取選民支持，呼籲所有年輕朋友、選民，1月11日一定要出門投票，「你手中的一票是守護孩子的未來，守護台灣的未來。」

(中時 )