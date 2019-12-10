大義滅親說 賴清德：無針對任何政黨 盼票源集中 11:102019/12/10 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 賴清德受訪時表示，大義滅親說，並沒有針對任何政黨，只是希望民眾集中選票，支持民進黨。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨副總統參選人賴清德（左二）上午陪同黨籍立委參選人賴品妤（左一）前往汐止忠順廟參拜，並在廟旁的傳統市場掃街拜票。（范揚光攝） 民進黨副總統參選人賴清德今（10）日上午在汐止受訪時被問到，昨日在台南講的「大義滅親」說，是否有針對任何政黨，賴清德回應，只是希望票源集中，並無針對任何人。 賴清德說，這次台灣相繼成立幾個政黨，他很清楚政黨的組成一定跟台灣社會有許多連結，他只是請求台南的鄉親支持民進黨，讓民進黨在總統、立委都能得勝。 (中時 ) #賴清德 # 2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 胡幼偉批 討厭民進黨變害怕民進黨 01:302019/12/06 政治要聞 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 韓國瑜為何能贏蔡英文90萬票？黃暐瀚算出來了 21:112019/12/08 政治 造勢比一比 網超酸：民進黨真的比國民黨好 22:212019/12/08 政治 綠撇清楊蕙如 吳敦義酸：過去的民進黨與現在無關 18:322019/12/09 政治 民進黨喊顧主權 韓國瑜：為了選舉才講的廢話 20:582019/12/09 政治 洪秀柱批民進黨無能施政、鍵盤治國 04:102019/12/10 地方新聞 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 10:422019/12/10 政治 政治熱門新聞 扯！趙少康節目曝光卡神楊蕙如下落 - 政治 分析最新民調 綠營大老喊弔詭...網怒了！ - 政治 韓判斷假民調方法 網驚：趙少康臉色變了 - 政治 韓蔡最新民調出爐！網看完錯愕：這不可能吧.... - 政治 心結未解？老黨員曝：吳敦義對韓國瑜非常不滿 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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