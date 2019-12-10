民進黨副總統參選人賴清德（左二）上午陪同黨籍立委參選人賴品妤（左一）前往汐止忠順廟參拜，並在廟旁的傳統市場掃街拜票。（范揚光攝）

民進黨副總統參選人賴清德今（10）日上午在汐止受訪時被問到，昨日在台南講的「大義滅親」說，是否有針對任何政黨，賴清德回應，只是希望票源集中，並無針對任何人。

賴清德說，這次台灣相繼成立幾個政黨，他很清楚政黨的組成一定跟台灣社會有許多連結，他只是請求台南的鄉親支持民進黨，讓民進黨在總統、立委都能得勝。

(中時 )