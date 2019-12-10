彭俊元（中）拿下噴漆金手獎，創下該科史上最佳紀錄，同時也受Toyota汽車青睞延覽。（陳育賢攝）

彭俊元拿下噴漆金手獎，創下該科史上最佳紀錄，同時也受Toyota汽車青睞延覽。（陳育賢攝）

獲得汽車修護優勝的張智雄也同樣受到Mazda鈞賀汽車青睞，他選擇白天工作、晚上再到科大進修。（陳育賢攝）

長期培育優秀汽修人員的新竹市光復高中汽車科，近日不僅在全國中等學校工業類科技藝競賽修護職種拿下噴漆金手獎等獎項，稱霸竹苗地區，更有兩位學生馬上受車商青睞，以高薪聘用，加上政府補助，首半年最高可領到4萬不等薪資。

台灣職場走向低薪結構？其實若有一技之長，別怕找不到出路！以台灣汽車供不應求的維修人才來說，光復高中就有兩位汽修科優秀學生，近日在尚未畢業之際，就有車廠特別到校延攬，以起薪3萬元不等且獎金另計的優厚條件聘用，可見低薪不是業界的問題，「學用落差」才是主因。

光復高中校長黃敦煌指出，108學年度全國中等學校工業類科技藝競賽日前落幕，汽車修護職種全國有50餘所公私立學校80位選手參加，汽車噴漆職種也有42位選手參賽，競爭激烈。

競賽分初賽及決賽，汽車修護職種只有22位選手能參加決賽，競爭的高度可想而知，參賽選手無不卯足勁，力拚佳績為校爭光。

該校汽車科今年共計參加汽車修護與汽車噴漆2項職種，其中，彭俊元拿下噴漆金手獎，創下該科史上最佳紀錄，另張智雄、黃宸彥則拿下汽車修護雙優勝，成績稱霸竹苗。

彭俊元說，他原本就讀實驗國中，一般認為實驗學生畢業都要繼續升高中、大學、研究所，但他的興趣不在念書，而對於汽車有莫名的愛好，因此堅持選擇朝汽車技職類的方向努力，最初爸媽也不認同，但在他的努力下，頻頻在汽修競賽中奪得好成績，這次又拿下史無前例的金手獎，終於獲得家人肯定。

另，他的好成績也讓汽車廠商看到了，近日有Toyota車商找上他，而俊元也想提早進入業界學習，當下就受車商延覽，還沒畢業就已有工作等著他。

另，獲得汽車修護優勝的張智雄也同樣受到Mazda鈞賀汽車青睞，以底薪3萬元聘用，若再加上政府補助首半年每月1萬元，底薪可來到40K，他選擇白天工作、晚上再到科大進修，落實技職教育，學用無落差，產學無縫接軌的最佳寫照。

黃敦煌說，工業類科技藝競賽成立汽車噴漆職種只有5年，光復高中參加了4屆，年年得優勝，今年又更上一層樓獲得金手獎，實屬不易。

彭俊元在賽前特別到桃苗豐田新竹廠集訓，非常感謝業界及指導老師吳貝克所提供的各項支援及教導，才能有此佳績。

(中時 )