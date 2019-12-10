國1北上桃園段大回堵 貨櫃車追撞起火母女雙殞命

歐男駕駛的貨櫃車車頭全毀。(吳亮賢攝)

被追撞的半聯結車。(吳亮賢攝)

被追撞的郭姓駕駛至泰山大隊部做筆錄。(吳亮賢攝)

39歲歐姓駕駛今凌晨3時許駕駛貨櫃車行經國道1號北上45公里處時，疑因精神不濟，追撞前方半聯結車，歐男當場被拋飛至車外，37歲邱姓妻子及1歲女兒慘困車內被燒死，目前歐男正在林口長庚醫院加護病房治療，被追撞的郭姓駕駛上午至泰山大隊部做筆錄時，則低著頭不發一語，詳細事故原因仍待進一步釐清。

據了解，當時歐男載著妻女自台中運貨至林口，行經林口爬坡道時，突然自後方撞上郭男駕駛的半聯結車，歐男因未繫安全帶被拋飛至車外，車頭則因撞擊力道強大幾乎全毀，並燃起熊熊烈火。

被追撞的郭姓駕駛下車後，看見歐男倒臥車道上，連忙叫他離開，以免遭後方車輛追撞，但歐男雖身負重傷，仍一度奮力爬起，試圖營救卡在車內的妻兒，無奈火勢劇烈，只能在一旁哭喊「我的老婆跟女兒還在裡面啊！」，消防人員4時12分到場後，立即佈水線搶救，並於4時25分撲滅火勢，但母女已燒成焦屍。

經酒測，歐男及郭男皆無酒駕情形，歐男目前因傷勢嚴重，仍在林口長庚醫院加護病房治療，被追撞的郭男今上午至國道警察局泰山大隊部做筆錄時，面對媒體詢問不發一語，檢方預計中午會至桃園殯儀館相驗遺體，詳細事故原因及死因，仍待進一步釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，隨時注意前方動態，深夜開車應養足精神，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

(中時 )