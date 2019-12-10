導演蔡明亮今年7月風光拿下台北電影獎的3項大獎，11月又奪得金馬獎「最佳紀錄片」；但得獎後，他竟在臉書發文砲轟2年前曾與他合作廣告《一念》的「台灣電通」廣告公司。他不僅大罵團隊總監「笨」，也痛批該公司得到世界級廣告獎，卻沒讓參與拍攝的李康生看過獎座；而台灣電通創意總監不甘示弱，也發文「指教」蔡明亮，彼此火藥味十足，他的爭議不斷，其實許多電影圈的導演也都是麻煩不少，時常成為新聞焦點。

導演張作驥被認為是「明星推手」，合作過的藝人在電影圈都有很好的發展；但他因性侵女編劇，遭判刑3年10個月定讞，並於2015年4月入獄服刑。

曾執導多部賣座電影的鈕承澤，但去年傳出性侵女性工作人員，正在拍攝的電影《跑馬》因此叫停，並付出7位數和解金給被害人。

至於導演戴立忍，3年前曾被網友扒出參加過「太陽花」等活動，被大陸網友視為「台獨藝人」而集體抵制，因此慘遭拍攝中的電影《沒有別的愛》製作方換角。

(中時電子報)