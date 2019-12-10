「立法院5月三讀通過《教師法》修正案，但教育部在拚選舉，到現在7個月了都未公布施行日期。」全國家長會長聯盟10多個成員今天上午到教育部前抗議說，不適任教師狀況一直在發生，但教師法修正案卻未實施，導致孩子們持續受害。

全國家長會長聯盟理事長楊郡慈說，立法院通過的《教師法》修正案有四個重點：一、處理不適任教師的教評會需增加外部委員；二、不適任教師依情節輕重分4類處理；三、專審會從被動改為可以主動介入處理不適任教師；四、教師一旦違法，不得辦理介聘或申請退休。

楊郡慈表示，《教師法》修正案是處理不適任教師的利器，但此案在立法院三讀通過至今已7個月，教育部都還未公布施行日期，導致許多孩子持續遭受不適任教師的折騰。他們要求，《教師法》修正案必須在明年1月11日大選前實施。

新北市中小學家長協會副理事長李文良說，11月26日新北市某國小胡姓自然科教師因不滿家長在旁觀課，將全班30位小五學生反鎖在自然科教室，導師擔心學生出事而去敲門，還被胡姓老師過肩摔。依現行機制，學校處理不適任教師要花很長時間。他認為：「教育部都在拚選舉，才會造成教師法修正案7個月來還不能實施。」

此外，全長聯曾對家長做過調查，全國回收2995份問卷，有79.4％的家長認為應該要增加教評會家長代表，以更有效處理不適任教師。

教育部師資藝教司科長賴羿帆回應，《教師法》修正案有14個子法，其中9個已辦理預告及法規審議程序，另5個因涉及教師權利義務及整體制度設計等事宜，比較複雜，目前還在規畫草案中。《教師法》修正案及14個子法，預計明年6月底一起施行。

賴羿帆說，現行不適任教師已有教師專業審查會及不適任教師處理注意事項等相關機制可以處理，但要花比較長的時間；《教師法》修正案將相關處理機制提升至法律位階，補強處理流程及相關措施，可以更有效率的處理不適任教師。

(中時 )