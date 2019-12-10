雲林縣吳姓男子前年喝酒後駕駛小貨車駛入對向車道，撞死酒駕的呂姓機車騎士，吳男只委由友人通知救護車隨即逃離現場，吳的父親獲報趕到現場向員警謊稱自己開車肇事，最高法院將吳男依肇事逃逸罪判囚1年半，過失致死罪部分已判刑6月、可易科罰金確定。

判決指出，販售蔬菜的吳男前年6月28日晚上喝酒後，由雲林縣口湖鄉友人住處駕駛小貨車沿縣道由南往北方向行駛，剛好呂男飲酒後騎機車沿同路對向行駛，吳男駛入對向車道撞及呂男的機車，呂男人車倒地，全身多處骨折致中樞神經休克死亡。

吳男肇事後委由隨後到場的陳姓友人通知救護車，但未報警處理或留下聯絡方式，隨即徒步離開現場返回住處並告知父親，吳父為了幫兒子隱避肇事責任，到現場向員警謊稱自己駕駛小貨車撞擊呂男，隔天晚上吳男才又到警局坦承開車肇事逃逸。

一審將吳男依業務過失及肇事逃逸罪判刑2年，吳父依意圖使犯人隱避而頂替罪判刑3月；二審改認定吳男僅構成過失致死罪判刑6月、可易科罰金確定，肇事逃逸罪部分判刑1年6月，吳男不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )