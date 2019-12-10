大陸商務部部長助理任鴻斌9日於記者會上針對大陸貿易推動提出新任務目標。另外，對於美國希望中方提早採取行動，避免本月15日輸美商品關稅實施，任鴻斌表示，中美經貿合作本質是互利共贏，會秉持和平互重原則，盡快取得雙方滿意成果。

會上任鴻斌表示，為推動高質量發展，將促進各部門統籌協調、制定貿易高質量發展計畫及會同部門按照職能分工等工作；另外，在服務貿易創新發展方面，目前已有17個試點，未來將進行評估，明年將再是時推出新的貿易創新試點。

關於擴大進口的部分，商務部外貿司司長李興乾表示，商務部將持續降低關稅，以去年來說，共進行了4次自主降稅，總關稅水平從去年9.8％降到7.5％，尤其是工業品、日用消費品及汽車關稅，今年，則是對部分通訊技術產品進行降稅；其次，將會使進口博覽會常態化；第三將會積極參與《貿易便利化協議》，深度展開「放管服」，加速推動單一窗口建設，提升貿易便利水平。

至於，中美貿易談判的推展，美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）9日表示，美國總統川普不想在12月15日對中國輸美商品實施下一輪預定關稅措施，但希望中國能採取「行動」避免關稅實施。

任鴻斌回應，「關於中美經貿合作，大家都知道，我們的態度和立場是一貫的，中美經貿合作的本質是互利共贏的，合則兩立，鬥則俱傷；關於中美經貿磋商和談判，我們希望雙方本著平等和相互尊重的原則推進談判和磋商，也照顧到彼此的核心關切，盡快取得各方都滿意的結果」。

大陸也遞出橄欖枝，任鴻斌強調，「中國還會適時更進一步降低關稅和製度性成本，激發和釋放進口潛力」。

(旺報 )