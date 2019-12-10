總統大選電視辯論會主辦單位，傳出蔡陣營偏向由綠媒主辦，蔡英文總統今天強調，三立電視台也主辦過辯論，不是說只有公視，「這件事情不應該拿來做政治操作」。對韓陣營指控蔡的行程「拜廟」就佔4成，她說，不知道韓是怎麼算的，但「總統的工作是24小時」，反嗆韓「當候選人也是常常在請假」。

在國民黨總統候選人韓國瑜先後喊出「拒答民調」及「接到民調唯一支持蔡英文」後，民調出現劇烈變化。

蔡英文今天回答媒體詢問時表示，這些民調，我們都會參考，「不過雙方的差距是有的」，但是我們在最後的三十幾天，還是會傾全力爭取最多選民的支持，她也希望在這個階段，我們的選民可以辨識哪個候選人才是真正在做事、做實事，哪個候選人才是真正為這個國家在做政策的規劃和保護這個國家。

對於最近電視辯論會主辦單位引發爭議，她說，「如果我的記憶沒有錯的話，三立電視台也主辦過辯論，不是說只有公視」，但是我們的立場還是一樣，她希望韓市長也是一樣的立場，也就是說，對任何的辯論，我們都採取一個認真嚴肅的態度來面對。

蔡英文強調，她過去參與過幾次的總統大選，每一次辯論，都很認真、嚴肅的面對，也做了充足的準備。「這件事情不應該拿來做政治操作」。但是，我們也希望就是說，主辦的媒體可以相互討論整合，「我們會尊重他們整合的結果」。

選舉剩1個月，韓陣營日前公布統計，蔡英文公開行程「拜廟」就佔了4成。對此，韓國瑜在臉書痛批「總統是不是也要請假選舉？」

蔡英文表示「我不知道他的4成是怎麼計算的？」但是她說，總統的工作是24小時的，即便是在她跑選舉行程的時候，也都要掌握情勢的發展，不管是國內還是國外的情勢，「有時候我必須下指令，有時候我必須做決策，是24小時的工作，所以他這四成是怎麼算的我不知道」。

她也呼籲韓國瑜「不要忘了他也是一個民選的首長」，她說，韓當市長的時候常常請假，可是他在請假當候選人之後，也是常常在請假。「我們也不禁懷疑，他對自己的角色跟責任的認知是否足夠」。

(中時 )