任天堂遊戲機Switch今(10)日透過騰訊正式在大陸市場開始銷售，原相(3227)為Switch感測元件重要供應鏈，隨著Switch搶在聖誕節旺季前搶灘大陸市場，且大陸為全球最大遊戲市場，原相營運可望進補，今股價續揚，延續昨日強勢演出，盤中漲幅逾2%，相對大盤逆勢抗跌，股價最高站上145.5元。

任天堂Switch今日起透過騰訊正式在大陸市場開賣，由於大陸是全球最大遊戲市場，故Switch本次可以透過騰訊正式在大陸市場銷售，由於Switch透過定期熱門遊戲的推出，為產品週期較長的產品型態，且隨著即將到來的聖誕節旺季，有機會帶動一波銷售，原相先前預期，第四季遊戲機營收貢獻恐相較第三季衰退，主要是因季節性調整關係，但隨著Switc前進大陸市場，假設銷售表現如預期的樂觀，則有機會將衰退幅度縮小。但原相依舊看好第四季包括滑鼠、穿戴、安防以及TWS(無線藍芽耳機)等產品營收會較第三季成長。

此外，因為智慧手機持續在鏡頭上做文章，目前普遍看到三鏡頭、四鏡頭等趨勢，也將帶動CMOS影像感測器晶片需求大增，市場已經傳出供給吃緊，由於明年5G上路，屆時將帶動一波智慧機換機潮，屆時原相也將從中受益。

(時報資訊)