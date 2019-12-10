虹揚-KY(6573)發布超微型DFN0603(0201)封裝的新型ESD二極體系列，因應智能手機、USB3.0等輕巧可攜式產品對元件微型化日益增長的需求，隨著二極體需求回溫，虹揚-KY自結11月合併營收為1.62億元，月增9.23%，年成長8.39%，為今年單月次高，公司亦審慎樂觀看待今年第4季及明年營運，今天盤中股價逆勢走高。

為因應智慧型手機、USB3.0等輕巧可攜式產品對元件微型化需求，虹揚-KY發布超微型DFN0603(0201)封裝的新型ESD二極體系列，可保護連接到數據和傳輸線的敏感組件免受ESD(靜電放電)和EFT(電器快速暫態訊號波)引起的過壓，並可節省PCB空間、降低離板(off-board)高度。

由於虹揚-KY兩大主力產品族群整流二極體與橋式整流維持穩定的銷售，太陽能二極體部份則持續穩健向上、較10月銷售成長逾20%，帶動公司11月合併營收創下今年單月次高，累計前11月合併營收為16.03億元，年減16.9%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，中美貿易戰雖然尚未解除，不過對於產業環境的影響已經有逐漸趨緩的跡象，太陽能二極體的需求也回到較為平穩的狀態，帶動虹揚-KY第4季合併營收回穩，審慎樂觀看待第4季與明年營運。

(時報資訊)