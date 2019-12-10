在國內，LINE是民眾最廣為使用的即時通訊APP，看準LINE的滲透率並為讓信用卡客戶對自身累積的紅利點數有更多元的使用選擇，台新金(2887)旗下台新銀行今日宣佈領先同業推出信用卡紅利點數兌換LINE POINTS服務，台新信用卡友只要加入台新LINE官方帳號，並完成個人化服務綁定，在LINE上簡單兩個步驟，就可依兌換比例立即將信用卡紅利點數兌換為LINE POINTS。台新銀行此次串連信用卡紅利點數與LINE POINTS二大點數生態圈，透過API串接達成點數「即換即用」，客戶完成兌換後可立即購買貼圖或是在實體商店中折抵消費。

隨著金融數位化的發展，民眾對於縮減「等待」時間的期待也越來越高，透過信用卡紅利點數可兌換為LINE POINTS，台新銀行串聯民眾線上與線下的消費行為，同時也滿足了民眾快速消費的行為模式；台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，本次結合「點數經濟」「開放銀行」二大趨勢，首創信用卡紅利點數兌換LINE POINTS即換即用服務，相信可為客戶創造更便利、直覺的使用體驗。

台新銀行LINE官方帳號自2018年推出，至今已累積三百多萬名好友，包國儀指出台新銀行LINE官方帳號所推出的多項個人化服務大受好評，其中最多客戶推薦使用的就是信用卡即時消費通知，為卡友每筆刷卡消費提供最佳保障；除了信用卡友外，許多的台新的存款客戶也反應特別愛用LINE快速查詢臺、外幣帳務餘額，同時搭配「外幣到價通知」功能，還可完全掌握換匯的最佳時機；此外，也有客戶曾分享因臨時需要現金但忘了帶提款卡，幸好可隨手利用LINE無卡提款功能就近提領現金，有了台新LINE官方帳號，就像身旁多了一個24小時的金融小助理，超級方便！

(時報資訊)