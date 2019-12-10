家登（3680）持續受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)需求強勁，11月營收2.58億元，寫歷史單月次高，比10月低檔成長42.84%，比去年同期增長約47%。公司今年從頭旺到尾，2019年1~11月營收20.95億元，年增率達49.73%。

受惠於國際大廠積極布建極紫外光（EUV）生產線，帶動光罩盒（EUV Pod）及晶圓傳載方案出貨暢旺，家登前三季合併營收為16.57億元，歸屬母公司稅後淨利1.88億元，每股淨利2.73元，比去年同期由虧轉盈。

展望第四季，因台積電等半導體大廠持續布建先進製程產能，預期對光罩盒的需求仍不弱，加上大陸轉投資汽車業第四季為傳統旺季，整體合併營收仍有一定之水準，公司也會維持穩健獲利。

台積電今明年資本支出將達140～150億美元高檔，且5奈米明年上半年進入量產，將大量採用EUV技術，法人看好家登明年EUV Pod出貨成長加速，業績可望比今年更佳。

(時報資訊)