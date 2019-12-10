勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所明年將為六十周年的重要里程碑，將持續發揮在地正面影響力。

勤業眾信會計師事務所總裁賴冠仲認為，Deloitte的WorldClass行動計畫主要宗旨在於協助全球各地解決貧富差距、數位落差等社會問題，自2018年發起WorldClass行動計畫至今，已讓全球470萬人產生共鳴，並預計至2030年，可為全球各地約5千萬人帶來正面影響力。

勤業眾信攜手南山人壽保險、常在國際法律事務所、電通安吉斯集團、台灣愛普生科技等舉辦「2019勤業眾信愛心義賣捐贈暨聖誕樹點燈儀式」。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長郭政弘表示，受到全球經濟影響，都市與偏鄉的教育資源差距愈來愈大，勤業眾信身為專業服務組織，發起愛心義賣會至今已邁入15年，並於2018年搬遷至台北南山廣場後，今年首度邀請台北南山廣場的租戶們一同加入，發送愛心予孩童與資源需求者。以提升偏鄉地區孩童的教育和發展為志業，勤業眾信致力於為孩童們的未來而努力，期望未來持續凝聚眾人的力量，從小愛變大愛，為下一代盡一份心力。

以勤業眾信為首的企業分享愛心義賣會175萬元善款給中華民國快樂學習協會、中華社會福利聯合勸募協會、社團法人中華基督教救助協會和財團法人罕見疾病基金會。

勤業眾信期盼持續以在地服務客戶一甲子的力量，陪伴偏鄉孩童與資源需求者「穩健前行，開闢新路」，落實企業社會責任培育未來人才的願景。

(工商 )