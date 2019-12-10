為分享閱讀樂趣，王品集團、益品書屋創辦人戴勝益出新招，將商店行銷利器用在書店推廣閱讀，破天荒舉辦抽獎免費到益品書屋看書的活動！

即日起至31日止，追蹤益品書屋Instagram（@epbooks.tw），並在活動貼文按讚與留言「抽全年免費到益品書屋」，就有機會在2020整年免費到益品書屋體驗閱讀，並參加益品的藝文講座與音樂會，預計抽出台北館、台中館各5名，總價值36.5萬元。

由戴勝益獨資成立的益品書屋，至今三年半，在台北、台中各設一館，有近六千本藏書，都是市面上獨特少見的精裝圖文書，包含飲食、生活、旅遊、美學、童趣及外文等類別書籍，並提供咖啡、冰沙、茶飲自助無限飲用，每天下午兩點半到四點還有小提琴現場演奏，讓閱讀可以輕鬆有趣、培養氣質，僅需100元就可入場。

此外，益品書屋每月舉辦3場音樂表演與藝文講座，讓書屋成為多元學習場域，豐富人們的心靈與生活。

目前益品書屋台北、台中兩館，除農曆除夕休館一天，全年每天中午12點到晚上8點都開館提供民眾閱讀，據了解，包括房租、水電、折舊攤提等，粗估戴勝益開書店至今3年半，已賠了4、5千萬元。

但戴勝益不止一次強調，成立益品書店推廣大眾閱讀，是他早在36年前就想做的志業，並希望影響更多企業家一起投入，他將免費提供knowhow和品牌，讓台灣成為閱讀王國。

(工商 )