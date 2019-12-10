許多人都認為鞋子寧可大、不能小，因而總是買了尺寸過大的鞋，物理治療師表示，這種觀念並不正確，太大或太軟的鞋子雖然穿起來舒服，但其實對腳一點好處也沒有，除了可能導致腳趾變形，也是間接造成膝蓋痛或腰痛的幕後元兇。

習慣穿比自己腳大一號鞋子的人要注意了，《良醫健康網》報導，日本知名物理治療師湯淺慶朗指出，穿著尺寸太大或材質過軟的鞋子，腳容易往前滑動，甚至走起路來腳跟與鞋子會一開一合，這時腳趾會下意識地縮起來、做出抓地動作，長期下來就是腳趾變形的主要原因。

湯淺慶朗表示，在醫院擔任物理治療師時發現，很多腰腿不好來做復健的患者，其實是因為穿錯鞋，鞋子本身就是造成疼痛的元凶，而腳趾變形更是萬病的根源，至於防止腳趾變形最有效的方法就是固定腳跟。

湯淺慶朗提醒，鞋子太鬆或太緊都不行，建議挑選綁鞋帶的鞋子最好，有5排以上鞋帶孔的鞋子最理想，尤其是腰腿疼痛的患者，選綁鞋帶的鞋子比魔鬼氈或拉鍊的等懶人鞋更能夠穩定腳跟。此外，鞋跟不能過軟，也不要選可以輕易扭轉的鞋子，否則身體容易歪斜；穿上鞋子後腳趾要有一根手指的或活動空間，否則容易造成拇趾外翻或扁平足，嚴重的話恐怕會導致不良於行。

(中時電子報)