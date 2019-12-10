蘋果（Apple Inc.）即將在20202年推出支援5G的iPhone，受到各方關注。而到底面對競爭對手的挑戰，蘋果會端出哪樣的產品組合？稍早前美國券商預測，若將支援5G、4G的款式分開計算，2020年將在秋季推出的蘋果iPhone將多達6款，相比先前天風國際證券分析師郭明錤所預測的5款（其中4款支援5G）更為激進！

稍早前美國券商Rosenblatt Securities釋出的報告中預測，他將2020年蘋果將會在秋季推出6款iPhone，分別是：

（1）iPhone 12 4G，搭載6.1吋LCD螢幕與雙主鏡頭

（2）iPhone 12 Pro 4G，搭5.4吋OLED螢幕與雙主鏡頭

（3）iPhone 12 Pro 5G，搭載5.4吋OLED螢幕與雙主鏡頭

（4）iPhone 12 Pro Plus 4G，搭載6.1吋OLED螢幕與三主鏡頭，並具備ToF 3D感測能力

（5）iPhone 12 Pro Plus 5G，搭載6.1吋OLED螢幕與三主鏡頭，並具備ToF 3D感測能力

（6）iPhone 12 Pro Max 5G，搭載6.1吋OLED螢幕與三主鏡頭，並具備ToF 3D感測能力

Rosenblatt Securities的分析師並預測，2020年的iPhone無論是4G或是5G機種，都會加入無線充電功能。RAM的規格可能跟2019年的款式保持一致，而最高價的5G機種，則RAM可能會再升級。

至於2020年iPhone的銷量，雖然加入5G，但是Rosenblatt Securities方面並不看好，因為5G將會讓成本上升。他們預設5G iPhone的平均價格會比4G款式高出200美元左右。再加上缺乏中階機種的佈局，更讓他們不看好 2020年iPhone的出貨表現。

可以留意的是，Rosenblatt Securities方面的預測跟先前天風國際證券分析師郭明錤的看法，有滿大的出入。他預測2020年蘋果將會在上半年推出1款iPhone SE 2（有傳聞指出名稱可能是iPhone 9），下半年則有4款iPhone，通通支援5G。此外，對於螢幕材質與尺寸上的預測也都跟分析師郭明錤的看法不同。以過往的預測歷史來看，來自分析師郭明錤的爆料總是更為準確。

(中時電子報)