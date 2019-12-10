外交部發言人歐江安上午表示，將針對曾銘宗、林德福、陳宜民三位立委及徐弘庭、林金結、張斯綱等三名市議員6日前往陳情向警政機關提出告發，對此台北市議員張斯綱表示，歡迎來告，但當天根本就是外交部不願溝通，外交部根本理虧在先卻找理轉移焦點；徐弘庭獲訊則反問「外交部要告什麼？」要弄清楚外交部到底告發什麼再說。

張斯綱還原當天狀況表示，當天外交部已明知藍營民代要前往外交部，卻只有該名人士則是拿著相機猛拍，民代詢問後這名男子才說出一個單位名稱，經要求檢視服務證卻又拿不出；後來黨團致電外交部國會連絡人，希望能查詢這名男子身分，但外交部國會聯絡人又不接電話，要求這名男子請長官出面卻又不得回應，結果這名人士卻又說他不代表外交部。

張斯綱指出，這名男子未穿制服、沒有識別證，要他出示名片也沒有，有個立委要求他刪除拍攝畫面時抓了手臂，這名人士卻高叫好痛，「我還在旁邊說你不要演戲了」，這名男子居然也就沒有喊痛了。

張斯綱抨擊，外交部當天心態就好像清朝時代的總理各國事務衙門一樣的心態，碰到事情卻連司長、發言人都沒出來，把記者、民代阻隔在外面，況且歐江安當時還說歡迎前來溝通，但事實卻非如此，自己打臉自己。

張斯綱表示，他歡迎外交部把當天全程的畫面、證據都交給「警政機關」，「但我相信他一定告不成」，因為外交部也認為一定沒辦法成案，才會去「警政機關」。

張斯綱抨擊，外交部沒理在先，最後又找理由藉口移轉焦點，「這外交部是有史以來最糟糕的外交部」。

徐弘庭獲訊則反問「外交部要提什麼告？」他認為，當天的立委也可以對保六提出傷害，對於今日外交部提告他也覺得滿奇怪的。他說，還是要看看外交部要幹嘛、告了什麼再說好了。

(中時 )