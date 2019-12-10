民進黨副總統參選人賴清德10日上午受訪時被問，對於國民黨台南市黨部粉絲專頁貼出合成照片，上頭寫著「台灣要贏、票投2號」但卻把蔡英文總統、賴清德的照片誤植上去有什麼看法？賴回應，這樣的作法有魚目混珠、混淆視聽之嫌。

賴清德說，若國民黨台南市黨部有這樣的作為，應儘快撤下來，跟社會大眾澄清，國民黨候選人是2號，民進黨候選人是3號，這點基本的道德應該要有。

(中時 )